Подразделенията за безпилотни системи от отдела за активни операции на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна продължават да блокират сухопътния коридор Крим-Донецк и да унищожават техниката на руските окупатори дълбоко в тила.

Според пресслужбата на ГУР, участъци от магистралата между временно окупираните градове Бердянск, Мелитопол и Джанкой са под обстрел на оператори на украинското военно разузнаване. Видеозаписи, публикувани от разузнавателната служба, показват повредени руски цистерни за гориво, камиони и горящ миночистач, предаде OFFnews.bg.

„Част от баржиращите боеприпаси и разузнавателните дронове Shark-M, които се използват за систематично унищожаване на вражеска логистика в запорожко направление, бяха предоставени на екипажите на отдела за активни операции на Главното разузнавателно управление като част от проекта „Щелепи“ на благотворителния фонд на Сергий Притула“, се казва в съобщението.

Мащабното използване на щурмови дронове позволи на украинските отбранителни сили да засилят контрола си върху логистиката на руските войски до степен, че окупаторите признаха украинското превъзходство.

Военно-политическият експерт Дмитрий Снегирев отбеляза, че през последните два месеца украинските отбранителни сили значително са увеличили броя на операторите на дронове. Украинските безпилотни системи оказват значително влияние върху руската военна логистика на дълбочина до 150 км.

Окупаторите са принудени да признаят факта, че украинските дронове ефективно контролират т. нар. „сухопутен коридор“, който свързва окупиращата страна с временно окупираните територии на Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области и следователно с временно окупирания Крим.

Създаването на „сухопутен коридор“ е една от стратегическите цели на руската окупационна армия.

