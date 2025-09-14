Украйна планира 120 млрд. долара военни разходи догодина, половината - от страните партньори

Снимка: Пиксабей

Украйна планира да похарчи за отбрана догодина 120 милиарда долара, но ще разчита на партньорите си за половината от тези средства, съобщи министърът на отбраната Денис Шмигал. Пред колегите си от групата "Рамщайн" той посочи нахлуването на руски дронове в Полша тази седмица като още един довод за засилване на Украйна, информира БНР.

"Уведомихме партньорите ни, че за следващата година ще се нуждаем от 60 милиарда долара. Помолихме министрите на отбраната да се обърнат към колегите си от финансовия ресор, да започнат да планират още отсега разходите, за да разберем навреме коя страна какъв принос е готова да направи за отбраната на Европа.

Не просто на Украйна, а на Европа, защото Украйна днес брани европейските граници. Атаката над Полша демонстрира това много ясно", заяви Шмигал.

"Икономиката на войната показва, че ако харчим по-малко пари от Русия, тогава започваме да плащаме със земите си и, най-важното, с живота си," допълни украинският министър.

През 2024 г. Руската федерация е вложила във войната срещу Украйна 150 милиарда долара.

