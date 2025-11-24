Украйна получи 100 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа

Снимка: Пиксабей

Украйна получи втория транш от 100 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа за реализиране на проект за подкрепа на вътрешно разселените лица – средствата вече са преведени в общия фонд на държавния бюджет. Това съобщи днес Министерството на финансите на Украйна.

По този начин през 2025 г. Украйна е привлякла изцяло всички 200 милиона евро, предвидени по този проект.

Отпуснатите ресурси ще осигурят непрекъснато финансиране на жизненоважни социални помощи за вътрешно разселените лица, по-специално покриване на разходите за жилище, храна, медицински грижи и образование на децата, които са били принудени да напуснат домовете си поради войната, посочва Фокус.

Проектът "Подкрепа за вътрешно разселените лица (ВПЛ) в Украйна“ е насочен към подпомагане на адаптацията на ВПЛ в новите общности, гарантира достъп до необходимите услуги, спомага за укрепване на местната икономика и намалява социалното напрежение.

През двете години сътрудничество с Банката за развитие на Съвета на Европа, Украйна е привлякла почти 430 милиона евро - около 80% от общия размер на кредитните ресурси, които банката предоставя в момента на Украйна.

Тези средства са насочени към реализиране на социални проекти в областта на здравеопазването, осигуряване на жилища за граждани, засегнати от войната, както и подкрепа на вътрешно разселени лица.

Днес кредитният портфейл на Банката за развитие на Съвета на Европа в Украйна включва пет проекта на обща стойност 550 милиона евро.

На 1 октомври Украйна получи още 170 милиона евро от Банката за развитие на Съвета на Европа за жилищни програми.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!