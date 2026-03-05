Украйна порази руската фрегата "Адмирал Есен" в пристанището на Новоросийск

Кадър ВСУ

По време на атака срещу пристанището на Новоросийск в нощта на 2 март, Службата за сигурност на Украйна (ВСУ) в съвместна операция с военни части е поразила фрегатата „Адмирал Есен“ от Черноморския флот на Русия, носител на осем крилати ракети „Калибър“. Ударът е засегнал средната надстройка на кораба, съобщава УНИАН, като се позовава на свой източник.

Ударът е довел до експлозия на гранатомет за изстрелване на топлинни фалшиви цели и разсейвател на радиосигнал, както и до повреда на системата за електронна борба ТК-25, която открива и заглушава радарните емисии.

Освен това, радарите за осветяване на цели ЗР-90 „Орех“, част от системата за насочване на зенитно-ракетната система на кораба, са били повредени, а главният обзорен радар „Фрегат-М2М“, отговорен за откриване на въздушни и надводни цели на далечни разстояния, вероятно е също е бил засегнат..

Според източника, по време на операцията СБУ е пробила гъста и многослойна система за противовъздушна отбрана на руснаците около залива Новоросийск и пристанището. Пожарът на палубата е продължил приблизително 18 часа, което показва сериозни вътрешни повреди и е затруднило работата на аварийните екипи.

Източници потвърдиха, че корабът е претърпял критични повреди, значително ограничаващи способността му да изстрелва крилати ракети „Калибър“. Фрегатата в момента не е в състояние да нанася удари по украинска територия.

В нощта на 2 март СБУ, заедно с ВСУ, унищожи миночистача „Валентин Пикул“. Противолодъчните кораби „Ейск“ и „Касимов“ също претърпяха сериозни щети.

При атаката са повредени и радарът за насочване 30Н6Е2 на системата С-300ПМУ-2 „Фаворит“, противовъздушно-ракетна система „Панцир-С2“ и шест от седемте рамена за товарене на нефт на нефтения терминал „Шешхарис“. Пожарът в пристанището продължи през цялата нощ.

