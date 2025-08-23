Украйна празнува Деня на знамето си

Снимка Пиксабей

Днешният ден е специален за украинците.

На 23 август Украйна отбелязва Деня на националното знаме – празник, въведен с указ на президента от 2004 г. „в чест на многовековната история на украинската държавност, държавните символи на независима Украйна и за насърчаване уважението към тях“. От 2009 г. в цялата страна ежегодно се провеждат официални церемонии по издигане на националния флаг.

По повод празника президентът Володимир Зеленски поздрави украинците и заяви, че Украйна „няма да даде своята земя на окупаторите“.

Синият и жълтият флаг имат дълга история – от символите на Киевска Рус и Галицко-Волинското княжество до Лвов през 1848 г., когато е издигнат за първи път като знаме на украинския народ. След десетилетия на забрани и репресии под съветска власт, през 1990 г. синьо-жълтият флаг отново се появява в Стрий и Киев. На 23 август 1991 г. е внесен във Върховната рада, а две седмици по-късно – официално издигнат над парламента, пише frognews.bg.

Днес Украйна отбелязва празника в условията на война, но с ясното послание, че флагът символизира „синьото небе над златните житни полета“ и борбата за свобода.

По повод Деня на украинското знаме Европейската комисия издигна украинския флаг пред своята централа в Брюксел.

„Смелост. Устойчивост. Свобода. Украинският флаг носи всичко това. На Деня на украинското знаме той гордо се вее пред нашата централа в Брюксел“, заяви ЕК в публикация в мрежата Х.

В съобщението се подчертава, че жестът е символ на единството на Европа зад Украйна „за справедлив и траен мир“. Посланието завършва на украински: „Ми з вами. Ние сме с вас.“

Само ден по-рано Украйна получи 4,05 млрд. евро от Европейския съюз – 1 млрд. евро по линия на заеми, финансирани със замразени руски активи, и 3,05 млрд. евро по Механизма за възстановяване и интеграция. С тях общата европейска подкрепа за Украйна от началото на войната достига почти 170 млрд. евро.

