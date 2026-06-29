Украйна разследва смъртта на командир на военно подразделение

Пиксабей

Полицията в Запорожка област започна разследване на смъртта на командир на военно подразделение, съобщи на страницата си във "Фейсбук" главното управление на националната полиция в Запорожка област, цитирано от Укринформ.

"Командирът на едно от военните подразделения беше открит мъртъв с огнестрелна рана", се казва в съобщението на полицията. Случаят се разследва като умишлено убийство.

Оперативно командване "Юг" съобщи, че на 28 юни е било открито тялото на Володимир Кононников – командир на 154-та отделна механизирана бригада, посочва Укринформ, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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