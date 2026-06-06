Украйна се извини на Гърция за морски дрон, открит край остров Лефкада

снимка: МО, архив

Украйна се извини на Гърция във връзка с откриването на украински морски дрон край бреговете на остров Лефкада миналия месец, като обясни инцидента с обстоятелствата около руската инвазия в Украйна, съобщава онлайн изданието на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

В изявление, публикувано в социалните мрежи снощи, говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи заяви, че Киев "изразява извиненията си за инцидента", подчертавайки, че той е резултат от обстоятелствата, създадени от "продължаващата руска агресия срещу Украйна".

Тихи благодари на Гърция и нейния народ за подкрепата от началото на пълномащабната инвазия на Русия и заяви, че Украйна цени високо приятелството с Гърция.

Той добави, че макар т.нар. "сенчест флот" на Русия да представлява съвместно безпокойство и за двете страни, Украйна остава ангажирана с международното право и морската безопасност и е заинтересована да предотвратява подобни инциденти в бъдеще.

"Инцидентът в Лефкада, както и подобни инциденти на други места, показват, че продължаващата агресия на Русия срещу Украйна представлява заплаха не само за нашата страна, но и за съседни приятелски държави, за Европа и света като цяло", отбеляза говорителят.

Дронът беше открит край острова в Йонийско море от рибари на 7 май и по-късно беше предаден на гръцките военни власти. Смята се, че той е свързан със серия от украински операции с морски дронове, насочени срещу плавателни съдове, свързани с износа на руски нефт. Според гръцките власти дронът тип "Магура", украинско производство, е бил натоварен със 100 експлозиви.

По-рано тази седмица гръцкото Министерство на външните работи официално потвърди, че е изпратило два дипломатически ноти до Украйна във връзка с дейността на морския дрон.

В петък морски дрон, за който се смята, че е използван във войната в Украйна, се взриви на пристанище Констанца в Румъния, припомня "Катимерини".

Редактор "Екип на Петел",

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