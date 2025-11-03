Украйна ще отваря офиси в Берлин и Копенхаген за продажба на военна техника

Снимка: Фейсбук

Русия трупа войски близо до Добропиля, а близкият град Покровск остава под значителен натиск, до 300 руски войници са проникнали в него - това украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски призна, че на страната му не достигат 750 милиона долара, за да закупи необходимите за отопление през зимата количества природен газ от чужбина, предава БНР.

Необходимостта от рязко нарастване на вноса на синьо гориво възникна след като голяма част от газодобивните съоръжения в източната част на страната бяха разрушени от руски въздушни удари миналия месец.

Киев планира да компенсира дефицита на финансови средства, като започне да изнася част от продукцията на бързо разрастващия се военно-промишлен комплекс.

Зеленски съобщи тази вечер, че до края на годината в Берлин и Копенхаген ще бъдат отворени украински офиси за износ на бойна техника като морски дронове и артилерийски системи.

В същото време украинците не се отказват от плановете за масово производство на крилати ракети домашен дизайн "Фламинго" и "Рута", които бяха използвани за пръв път срещу руска инфраструктура през октомври.

Зеленски все още се надява то да започне в края на тази година.

