Украйна си върна село

Кадър ВК

Голям удар на украинските военни.

Украинските отбранителни сили са си възвърнали контрола над Новомихайловка в Донецка област. Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната обяви това във Facebook, цитирано от "Укринформ".

Успешната настъпателна операция е проведена от отдела за активни операции на ГРУ, включващ подразделение "Артан", съвместно с 2-ри щурмов батальон на 3-та щурмова бригада.

"Нашите подразделения прогониха окупаторите и си възвърнаха контрола над селището Новомихайловка в Донецка област. Според прихванатите комуникации, операцията е изненадала врага. Руските сили загубиха приблизително една рота личен състав и бяха принудени да преразположат резерви от други сектори на фронта, се казва в изявлението. Към момента Новомихайловка е напълно почистена от руски войски и е под пълен контрол на украинската армия. Нашите знамена се връщат там, където им е по право", се казва още в съобщението.

По-рано украинските въоръжени сили успешно контраатакуваха в Донецка област и освободиха няколко други села, включително Михайловка, Зелени Хай и Володимировка.

В същото време, Русия се похвали с превземането на село в Днепропетровска област.

Руските сили са превзели селището Филия в Днепропетровска област в Украйна. Това обяви руското министерство на отбраната.

Последните постижения идват на фона на угасването на надеждите за среща на върха между руския и украинския президент - решение, за което се бори лидерът на САЩ Доналд Тръмп като част от усилията му за прекратяване на конфликта, пише news.bg.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!