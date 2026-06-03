Украйна тества розова балистична ракета

Снимка Фейсбук, Iryna Terekh

Най-големият производител на ракети и дронове в Украйна, компанията Fire Point, проведе летателни изпитания на балистична ракета. Тя ще послужи като основа за проект за създаване на ракетна система за противовъздушна отбрана, съобщи изпълнителната директорка на компанията Ирина Терех, цитирана от Ройтерс.

Тя заяви в X, че наскоро е проведен напълно контролиран маневрен полет на ракетата FP‑7.X, която ще бъде основата на бъдещия противоракетен прехващач "Фрея".

Това е вариантът за прехващане на балистичната ракета FP‑7, която компанията все още разработва и за която твърди, че ще може да поразява и наземни цели.

Ракетите Storm Shadow се произвеждат от френско-британски консорциум. Русия е изразила несъгласието пред Франция и Великобритания ракетите да бъдат използвани

През април съсобственикът на Fire Point Денис Щилерман заяви пред Ройтерс, че компанията води разговори с неназовани европейски фирми за създаване на нова система за противовъздушна отбрана, способна да сваля свръхзвукови балистични ракети до края на следващата година - една по-евтина алтернатива на американската система "Пейтриът".

Самата ракета е само един елемент от такава система. Анализаторите отбелязват, че най-сложните части са наземната радарна мрежа и системата за насочване в самата ракета. Русия, която нахлу в Украйна през 2022 г., често нанася удари с балистични ракети, пише БТА.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Европа трябва да ускори собствената си програма за противодействие на балистични ракети.

Киев от месеци предупреждава за критичен недостиг на ракети-прехващачи за "Пейтриът" единственото надеждно средство срещу балистични заплахи, с което разполага Украйна.

Терех публикува видео, на което се вижда розова ракета, изстреляна от релсово устройство за изстрелване, на фон, който е пикселиран.

Fire Point, основана след началото на войната през 2022 г., твърди, че вече произвежда хиляди далекобойни дронове месечно. Компанията произвежда и крилатата ракета "Фламинго", която Украйна е използвала за удари по важни руски военни и индустриални обекти.

Редактор "Екип на Петел",

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