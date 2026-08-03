Украйна удари Wildberries до Москва, 3-ма загинали в Крим

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Украински дронове атакуваха голям логистичен център на онлайн търговеца Wildberries във Владимирска област, Русия. Междувременно назначеният от Москва за изпълняващ длъжността губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи за трима загинали цивилни при нощна атака срещу полуострова.

За удара по склада на Wildberries първо съобщи украинската компания Fire Point, а впоследствие информацията беше потвърдена от губернатора на Владимирска област Александър Авдеев. Според руските власти след атаката е избухнал пожар и има сериозни разрушения. Персоналът е евакуиран, като към момента няма данни за пострадали.

От Fire Point уточниха, че поразеният обект е сред най-големите логистични хъбове на компанията в Централна Русия. Според тях подобни удари оказват икономически натиск върху Русия, като нарушават веригите за доставки и затрудняват работата на един от основните играчи на пазара за електронна търговия. Атаките срещу руската икономическа инфраструктура са част от по-широка украинска стратегия, като през последните седмици бяха поразени складове и рафинерии в Рязан и Волгоград. Нападенията с дронове стават все по-мащабни, като само ден по-рано руското министерство на отбраната съобщи за рекордна атака с над 1100 безпилотни апарата.

Междувременно при нощната атака срещу Крим са загинали трима цивилни, а двама са ранени, съобщи Сергей Аксьонов в своя канал в „Телеграм“. „Противникът предприе поредната нощна атака срещу Република Крим. За съжаление има жертви“, написа той, цитиран от ТАСС, и изрази съболезнования на близките.

Това не е първият случай на цивилни жертви на полуострова. В края на юни при украински атаки в Русия и анексирания Крим отново загинаха трима души, сред които и дете.

Редактор "Екип на Петел",

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