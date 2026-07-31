Украйна удари Wildberries във Волгоград и рафинерия на Лукойл

Кадър Фб

В нощта на 31 юли украиски дронове атакуваха логистичния център на руската логистична компания Wildberries и нефтопреработвателна рафинерия във Волгоград. Според мониторинговия канал на Telegram Exilenova+ на местата на атаките избухнаха големи пожари, предаде OFFnews.bg.

Дронове удариха логистичния комплекс Wildberries с площ от 44 000 квадратни метра, който е основният логистичен център за Волгоград, Астраханска област и съседните региони. Нефтопреработвателната рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“, една от най-големите рафинерии в Русия, също беше ударена.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи, че поради „удар с безпилотник“ във Волгоград „са регистрирани пожари в промишлено съоръжение в горивно-енергийния комплекс в южната част на Волгоград, както и в складове в Дзержински район“.

Според украинската компания за спец продукция Fire Point, логистичен център и нефтопреработвателна рафинерия във Волгоград са били ударени от украински дронове FP-1.

„Нефтената рафинерия във Волгоград е една от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Руската федерация с капацитет от приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Рафинерията произвежда бензин, дизел и авиационно гориво, както и други нефтопродукти, играейки жизненоважна роля в снабдяването на южните региони на Русия“, се казва в изявлението.

В същото време логистичният център Wildberries е основен център за съхранение, сортиране и дистрибуция, обхващащ 44 000 квадратни метра. Такива комплекси осигуряват безпроблемното функциониране на един от най-големите пазари в Русия, който продава военни стоки и стоки с двойна употреба.

Наскоро аналитичната група Frontelligence Insight съобщи, че след дълбоки удари руските рафинерии остават неработещи в продължение на месеци. Например, в нефтохима в Туапсе са унищожени повече от 10 големи и средни резервоари за съхранение с общ капацитет от приблизително 80 000 кубически метра. Освен това, дронове унищожиха спомагателна преработвателна единица, построена като част от програмата за модернизация на рафинерията.

Междувременно Business Insider съобщи, че руската компания Wildberries се е превърнала в нова военна цел за Украйна. Отбелязва се, че най-малко 10 обекта, принадлежащи на Wildberries, най-големият онлайн търговец на дребно в Русия, са били повредени от украинските удари през последните две седмици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!