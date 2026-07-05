Украйна удари голям петролен терминал в Санкт Петербург

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Голям петролен терминал във втория по големина град на Русия – Санкт Петербург, е ударен през нощта от Украйна, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Би Би Си.

Зеленски определи базата като ключова „инфраструктура, която генерира приходи за войната на Русия“. Украйна също така заяви, че е поразена и голяма руска военноморска база в региона, предаде бТВ.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов обяви, че градът е бил подложен на „масивна“ атака с дронове, признавайки, че е бил ударен нефтен терминал. Той не съобщи за жертви.

Украйна наскоро засили атаките си с дронове с голям обсег срещу критичната енергийна инфраструктура на Русия, причинявайки широко разпространен недостиг на гориво.

Киев твърди, че близо 43% от капацитета за рафиниране на петрол на Русия е „изключен“ в резултат на това. Твърдението не е потвърдено засега.

Украйна твърди, че руските петролни и газови съоръжения са легитимни цели, тъй като Москва разчита в голяма степен на износа на изкопаеми горива, за да продължи военните си действия.

Руският президент Владимир Путин, който миналата седмица направи рядко признание за недостиг на гориво, причинен от украинските атаки, подписа в събота закон, насочен към увеличаване на доставките на вътрешния пазар на гориво.

Редактор "Екип на Петел",

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