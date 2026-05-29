Украйна удари най-голямата рафинерия на Лукойл във Волгоград

Руският Волгоград беше атакуван от дронове тази нощ, като жителите съобщават за множество експлозии, пише Astra, предаде OFFnews.bg.

След атаката избухна пожар в местна петролна рафинерия, която вече е понесла многократни удари от украинските въоръжени сили.

Местните власти вече потвърдиха масивната атака и заявиха, че дрон е ударил жилищна сграда; няма жертви.

В същото време в града избухна пожар. Според анализ на видео и снимки на очевидци, Волгоградската петролна рафинерия „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ е била ударена и се е запалила.

Това е най-голямата петролна рафинерия във Волгоградска област и един от ключовите активи на „Лукойл“. Предприятието преработва над 15 милиона тона петрол годишно. Специализирано е в дълбоко рафиниране на петрол, производство на бензин, дизел и авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти.

Рафинерията на няколко пъти вече бе атакувана от ВСУ. За последно това се случи през февруари 2026 г.

Освен това днешната атака срещу Волгоград може да е имала и друга важна цел.

Според Astra, сградата във Волгоград, за която местните власти твърдят, че е била ударена от дрон, се намира на 2 километра от научноизследователския и производствен център „Титан-Барикади“.

Това е едно от най-големите и най-секретни предприятия в руската отбранителна промишленост. То е производител на оръжия с пълен цикъл, от проектиране и научноизследователска и развойна дейност до мащабно производство.

Тук се проектират, тестват и произвеждат пускови установки и компоненти за „Ярс“, „Топол-М“ и усъвършенстваните стратегически ракетни системи „Сармат“. Заводът произвежда и самоходни пускови установки за тактическата ракетна система „Искандер-М“, тежки артилерийски системи с голям калибър, корабни артилерийски установки и брегови противокорабни системи.

Заводът е обект на санкции от всички страни от ЕС, САЩ, Канада, Япония и няколко други държави.

