Украйна удари петролна рафинерия в Саратов и военно летище в Енгелс, има убити

Пекселс

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.

Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 630 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над анексирания Кримски полуостров, предаде БНР.

Украинската агенция УНИАН съобщава за удари по петролна рафинерия в Саратов и военно летище в Енгелс, както и по склад на онлайн търговеца Wildberries в Самарска област.

В Саратов и околностите са избухнали пожари вследствие на експлозии.

Видео кадри, публикувани в социалните мрежи показват, че нощната атака е довела до масивен пожар в нефтената рафинерия в Саратов - една от най-старите в Русия.

Най-малко един човек е загинал в Херсонска област, а седем други са били ранени при руски въздушен удар, съобщиха властите. В Никопол, в Днепропетровска област, седем пътници са били ранени при удар с дрон по микробус.

Редактор "Екип на Петел",

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