Украйна удари руска нефтена помпена станция

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция „Унеча" в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Бровди публикува видео в „Телеграм“, на което се вижда голям пожар в съоръжение с множество резервоари за гориво. Ройтерс не можа да потвърди местоположението на инфраструктурата във видеото.

Междувременно унгарският външен министър Петер Сиярто каза във „Фейсбук“, че доставките на суров петрол от Русия към Унгария по тръбопровода „Дружба“ са били преустановени след атака по тръбопровода близо до границата между Русия и Беларус.

„Това е поредната атака срещу нашата енергийна сигурност“, написа Сиярто.

За разлика от повечето страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария остават зависими от руския внос на енергийни продукти и получават по-голямата част от суровия си петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Украйна до Унгария и Словакия.

Украйна засили атаките си срещу енергийната инфраструктура на Русия, вземайки на прицел сектор, който играе огромна роля във финансирането на военните усилия на Кремъл. Продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите бюджетни приходи на Русия.

Почти ежедневните атаки с дронове по нефтени рафинерии и тръбопроводи са довели до недостиг на гориво в редица руски региони.

Русия, от своя страна, засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура въпреки усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, посочва Ройтерс.

