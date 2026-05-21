Украйна удари щаба на руската ФСС в Геническ: Жертвите са над 100

В нощта срещу 21 май дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли успешен удар по база на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) в района на окупирания от Москва град Геническ, в Херсонска област.

Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, като публикува и видео от атаката.

Според информацията, разпространена от президента в социални мрежи, специалната операция е проведена от бойци от център за специални операции „А“ на СБУ. Целта са били казарми, разположени на около 150 километра от фронтовата линия. В резултат на удара руските загуби се оценяват на над 100 души – убити и ранени.

Освен това е поразен и зенитно-ракетен комплекс „Панцир-С1“, който не е успял да защити нито себе си, нито обекта от атаката. На публикуваните кадри се виждат поредица от мощни експлозии, които предизвикват големи пожари и разпръскват отломки.

Атаката бе наблюдавана от разузнавателни безпилотни апарати, които са действали необезпокоявано от руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) и противовъздушна отбрана.

„Руснаците трябва да разберат, че е време да сложат край на войната“, заяви Зеленски и добави, че Украйна ще продължи да нанася удари по цели на „средни и далечни дистанции“.

Ударът е бил насочен срещу щаб на ФСБ, разположен в курортния комплекс „Пасаж“ в Геническа Горка, на брега на Азовско море. Според геолокационни данни, целта се намира в района на пресечката на улиците „Морска“ и „Азовска“.

Въпреки че Зеленски не уточни какви точно дронове са използвани, в предишни съобщения СБУ е споменавала за използването на дронове FP-2. Тези апарати могат да носят до 100 кг експлозиви и да поразяват цели на разстояние до 200 км

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

