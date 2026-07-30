Украйна удари танкер на американския гигант Шеврон

Кадър Марин Трафик

"На 30 юли 2026 г., в 1:48 ч. московско време, танкерът NISSOS SIFNOS, плаващ под флага на Маршаловите острови и собственост на Tengizchevroil (компания от структурата на Chevron), е бил обект на терористична атака, докато е товарел петрол на едноточковото швартово място на КПК (SPM-3). Атака с безпилотни летателни апарати върху товарната палуба близо до колекторите за приемане на петрол е причинила пожар, който е бил потушен от екипажа на танкера и три помощни кораба на КПК" съобщи пресслужбата на КТК в официалния си канал в Телеграм, цитира Актуално.

Съгласно информацията, няма потрадали и няма петролен разлив. И още - танкерът не е потопен, товареното на петрол обаче е спряно, а "съоръженията на тръбопровода работят нормално".

"Освен това, танкерът MARATHI, плаващ под флага на остров Ман и пътуващ за получаване на петрол на морския терминал КПК, беше атакуван в териториални води, на 6 морски мили от морския терминал", добави пресслужбата на консорциума.

В съобщението се напомня, че Казахстан и "други чуждестранни акционери на КПК" призовали Държавния департамент на САЩ да изкаже твърда позиция, че такива атаки са недопустими - "срещу международни енергийни инфраструктурни съоръжения" - и че засега призивът е игнориран. По-рано беше съобщено, че Вашингтон е предупредил Украйна да не атакува неруски танкери в Черно море след обръщение към администрацията на Тръмп от ръководителя на Chevron. Американската компания има дял в КТК. Най-голям акционер в КТК е Русия, с 24% в консорциума

Сегашната атака е извършена с морски дронове, според КТК са украински, като цел са били четири танкера в района на руското черноморско пристанище Новоросийск. Един от танкерите е ползван от Chevron, като чартър, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Новоросийск се използва за износ на петрол от КТК, където дял има Chevron, който транспортира приблизително 2% от световния дневен добив на петрол и произведени петролни продукти. Reuters вече съобщи, че през юли Казахстан е свалил добивът на петрол до около 1 000 000 барела дневно спрямо 2 160 000 дневно през юни.

Редактор "Екип на Петел",

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