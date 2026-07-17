Украйна унищожи стратегически бомбардировач в Русия

Снимка уикипедия, Amarhgil

Сили на Службата за сигурност на Украйна са унищожили стратегически бомбардировач Ту-95 в руския град Енгелс, Саратовска област. Това съобщи президентът Володимир Зеленски, написа "Украинская правда".

„Благодарен съм на нашите воини за точността. За пореден път през тази война бяха нанесени успешни удари с голям обсег по Русия. По-конкретно, силите на СБУ унищожиха военен самолет Ту-95 в Енгелс, който беше използван за руски ракетни удари по нашата страна“, заяви Зеленски, пише novini.bg.

Според украинския президент разстоянието от държавната граница на Украйна до целта е около 800 километра.

„Защитаваме се справедливо и активно. Силите за отбрана на Украйна нанесоха удари и по обекти от руската петролна индустрия, както и по определени цели във временно окупираните територии на Украйна. Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията срещу нашата държава и народ“, отбеляза Зеленски.

По-късно от СБУ уточниха, че по предварителни данни самолетът е получил критични повреди, като опашната му част е напълно откъсната.

Именно този летателен апарат е бил използван систематично за нанасяне на масирани ракетни удари по Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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