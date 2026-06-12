Украйна увеличава заплатите на военните и разширява набирането на чуждестранни доброволци

Пиксабей

Украйна ще увеличи заплатите за военнослужещи, ще набира повече доброволци от чужбина и ще въведе нови договори за военна служба, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и Ройтерс, предаде БТА.

Зеленски заяви, че армейските бригади ще имат възможност да получават директни средства, както и да организират сами военното обучение на новобранците. Според него по този начин ще бъдат установени конкретни условия за военната служба благодарение на увеличението на заплатите и сключването на нови договори за постъпване в армията.

Украинският президент заяви, че този месец военнослужещите ще получат по-големи заплати, възлизащи на близо 30 000 гривни месечно (578,96 евро) за спомагателни военни длъжности и средно 300 000 гривни (5 789,58 евро) за пехотинци, участващи в сражения на фронта.

"Споразумяхме се как да подобрим финансовата устойчивост на нашата отбрана и по-нататъшната трансформация на украинската армия", подчерта Зеленски след правителствено съвещание.

Зеленски уточни, че има налични средства за увеличаването на възнагражденията във въоръжените сили и допълни, че минималните заплати за военнослужещи в тиловите части ще възлизат на 30 000 гривни. Колкото повече бойни мисии се провеждат, толкова по-голямо ще бъде и възнаграждението, отбеляза украинският президент.

"Ще има нови, значително подобрени договори за пехотинците, тъй като всичко зависи от тях. Фронтоваците ще получават средно по 300 000 гривни. Договорите ще бъдат изготвени с ясен срок от 10, 14 или 24 месеца и ще включват специфични условия", изтъкна Зеленски.

Украйна получи заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро, който позволи на правителството да увеличи бюджета за отбрана на рекордните 84 913 796 000 евро тази година, припомня Ройтерс.

"Дал съм насоки за създаването на много повече възможности за набирането на чуждестранни доброволци в украинската армия. В тази насока ще бъдат задействани повече наборни механизми и канали", допълни президентът.

По оценки на украински военни издания близо 10 000 чуждестранни доброволци от над 70 държави са се присъединили към Въоръжените сили на Украйна от началото на войната.

Редактор "Екип на Петел",

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