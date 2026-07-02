Украйна взриви рафинерия на "Лукойл" в Нижни Новгород

Кадър Супернова

Регистрирано е попадение в съоръжението, последвано от пожар на територията на предприятието. Преди това е била поразена инсталацията за първична преработка на нефт AVT-6.

Размерът на щетите се установява.

„Рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ е едно от най-големите предприятия за преработка на нефтопродукти в Руската федерация. Проектният капацитет на завода е около 17 милиона тона петрол годишно.“

„Предприятието произвежда бензин, дизелово и авиационно гориво, смазочни материали и други продукти, които се използват, по-специално, за задоволяване на нуждите на въоръжените сили“, съобщиха от Генералния щаб.

Руски склад за дронове е бил атакуван в района на Камянка в Запорожка област.

„Освен това е ударен железопътен мост през река Северски Донец в района на Станица Луганска. Съоръжението се използва от противника за военна логистика и прехвърляне на личен състав, оръжия и материално-технически ресурси.



Ударен е и вражески командно-наблюдателен пункт в района на Вилшана в Харковска област“, ​​добавиха те.

Редактор "Екип на Петел",

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