Украйна взриви рафинерията в Славянск на Кубан, която захранва Крим

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Нефтопреработвателна компания в Славянск на Кубан, Краснодарски край, Русия, се превърна в поредна цел за украински дронов, предаде Дойче веле.

Това сочи анализ, цитиран от няколко Telegram канала, включително Astra и Ateo Breaking. „В района на рафинерията в града избухна пожар, който повреди електропровод и газопровод“, написа Вениамин Кондратьев, губернатор на Краснодарски край, в Telegram сутринта в неделя, 28 юни.

Според него при нападението е загинал един човек, а няколко къщи са повредени от падащи отломки от дрон. „Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха и в село Трудобеликовски в Красноармейски район. Там са повредени няколко частни къщи. Един човек е ранен и е получил спешна медицинска помощ на място“, заяви още областният управител в публикацията си.

Славянската нефтопреработвателна компания е основен износител на петролни продукти.

„Славянск-ЕКО“ ООД (Славянска нефтепреработвателна рафинерия) е една от най-големите независими нефтопреработвателни предприятия в Русия, отбелязва „Астра“. „Компанията преработва нефт и произвежда природен бензин, ДТФ (дизелова технологична фракция), мазут, СМТ (морско гориво с нисък вискозитет), вакуумен газьол и други нефтопродукти. Капацитетът на рафинерията е приблизително 4-5 милиона тона суровина годишно, което представлява приблизително 9% от обема на рафиниране на нефт в Южния федерален окръг. Рафинерията е основен износител на нефтопродукти през пристанищата на Черно море.“

Това беше един от ключовите доставчици на петролни продукти за Южния федерален окръг на Русия и съответно за окупирания Крим.

Редактор "Екип на Петел",

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