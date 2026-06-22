Украйна взриви завод за полупроводници във Воронеж

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Мощни експлозии бяха чути във Воронеж, Русия, днес по обед. Според идващите съобщения, местният завод за полупроводници "Сборка" е бил атакуван.

В интернет се разпространяват видеоклипове, показващи гъст стълб дим, издигащ се от завода. Според предварителната информация, Воронеж е бил ударен от британски ракети Storm Shadow, предаде OFFnews.bg

Базираният във Воронеж завод AT "ВЗПП-С" е една от водещите руски компании за микроелектроника. Той произвежда и сглобява широка гама от компоненти за промишлеността, комуникациите, енергетиката, авиацията и други сектори.

Заводът произвежда транзистори, диоди, микросхеми и силови модули, използвани в бордовите системи за насочване на руски ракети (включително ракетите "Искандер" и "Калибър"), както и в радарни станции и системи за противовъздушна отбрана (като С-400).

На 18 юни масирана атака с украински дрон удари московска нефтопреработвателна рафинерия, спирайки рафинирането на петрол за неопределено време. Потвърдено е унищожаването на комплексна инсталация за рафиниране на нефт, три резервоара РВС-10 000 и един резервоар РВС-30 000.

Военните съобщиха, че при удара по рафинерията са използвани различни видове дронове, включително „Лютий“, „Файърпойнт“ и „Бегемот“, както и дронове-примамки.

Редактор "Екип на Петел",

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