Украйна за дрона в Румъния: Беше отклонен от чужд радиосигнал

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Военноморските сили (ВМС) на Украйна излязоха с официално изявление относно инцидента край бреговете на Румъния, при който морски дрон се взриви в близост до пристанище Констанца.

Според украинските ВМС по време на изпълнение на мисия в Черноморската операционна зона един от техните безпилотни катери е попаднал под въздействието на средства за радиоелектронна борба (РЕБ) на противника.

В резултат на това дронът е изгубил управление и се е озовал край румънския бряг.

От ВМС на Украйна уточниха, че са информирали своевременно румънските си колеги, за да се избегнат жертви сред цивилното население, предаде Новини.бг

„Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна предоставиха необходимата информация на военноморските сили на Румъния с цел предотвратяване на загуби сред гражданското население“, се казва в съобщението.

Инцидентът се случи в сутрешните часове на 5 юни, когато пристанище Констанца в Румъния беше спешно евакуирано след експлозия на морски дрон.

Според румънското издание Digi24, безпилотният апарат се е заклещил в защитна дига, предназначена за предпазване от замърсяване, на няколкостотин метра от петролен терминал.

При взрива няма пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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