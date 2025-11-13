реклама

Украйна за първи път използва новите ракети "Фламинго" по цели в Русия

13.11.2025 / 16:22 7

Кадър Фб

Генералният щаб на украинската армия се похвали на 13 ноември с удари по "няколко десетки цели", разположени на територията на Руската федерация и в окупираните райони на Украйна. Потвърдени са нападения на анексирания Кримски полуостров и в Запорожка област, като армията на Украйна съобщава, че е използвала и новите далекобойни ракети "Фламинго". Те са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон, предаде Актуално

Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.

По-конкретно, в окупирания Крим ударите са засегнали нефтохранилището „Морски нефтен терминал“, хеликоптерна стоянка и места за съхранение и подготовка на дронове на летище „Кировско“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория.

Морският нефтен терминал във Феодосия е ключов център за доставката на гориво и смазочни материали за окупационната армия по море до южната граница на Украйна. Във Феодосия бяха чути мощни експлозии през нощта, по информация на проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Тази сутрин властите затвориха железопътния прелез на улица „Федко“ в близост до нефтохранилището, допълва каналът

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 20 минути)
Рейтинг: 153330 | Одобрение: 16980
Теляка днес е с нова тривка!!!;)Ухилен:devil:
0
0
Серж (преди 31 минути)
Рейтинг: 227434 | Одобрение: 45529
Мен ме трийна вече, днес...:wassat: Голяма "демокрация" и "свобода на словото" в този сайт...:silly:
1
0
kris (преди 40 минути)
Рейтинг: 531917 | Одобрение: 99182
Серж, защото днес Дежурният бил в настроение и нямало да трие коментари.....А се знае какви ще бъдат....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 56 минути)
Рейтинг: 227434 | Одобрение: 45529
Защо не може да се пишат коментари под материала за Зелю?...:wassat:
1
1
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 153330 | Одобрение: 16980
А аз се чудех от какво се е появило северно сияние над Белгия и Бузлуджа у нас!??;)Намусен:dizzy:
3
1
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 227434 | Одобрение: 45529
Абе, те все се хвалят...Все побеждават...Амааа...:wassat:
3
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 531917 | Одобрение: 99182
После да не плачкат за тяхната енергийна инфрастуктура.....Иде замаааа !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама