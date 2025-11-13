Украйна за първи път използва новите ракети "Фламинго" по цели в Русия

Кадър Фб

Генералният щаб на украинската армия се похвали на 13 ноември с удари по "няколко десетки цели", разположени на територията на Руската федерация и в окупираните райони на Украйна. Потвърдени са нападения на анексирания Кримски полуостров и в Запорожка област, като армията на Украйна съобщава, че е използвала и новите далекобойни ракети "Фламинго". Те са с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон, предаде Актуално

Ударите са били нанесени "като част от усилията за намаляване на военния, икономическия и настъпателния потенциал на руския агресор", обявиха от украинската армия.

По-конкретно, в окупирания Крим ударите са засегнали нефтохранилището „Морски нефтен терминал“, хеликоптерна стоянка и места за съхранение и подготовка на дронове на летище „Кировско“, както и радарна станция за противовъздушна отбрана близо до Евпатория.

Морският нефтен терминал във Феодосия е ключов център за доставката на гориво и смазочни материали за окупационната армия по море до южната граница на Украйна. Във Феодосия бяха чути мощни експлозии през нощта, по информация на проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Тази сутрин властите затвориха железопътния прелез на улица „Федко“ в близост до нефтохранилището, допълва каналът

