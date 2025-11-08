Укрепват пътя София - Самоков

кадър: БНТ

Започва извънредно укрепване на пътя София - Самоков. В средата на седмицата шофьор оцеля по чудо след като камък уцели предното стъкло на автомобила и падна в скута на мъжа.

Алпинисти ще се включват в обрушването на скалите, предава БНТ.

Падащите камъни на пътя София - Самоков са проблем при всеки по-сериозен дъжд. Последно в средата на седмицата камък проби предното стъкло на автомобил, а шофьорът се размина само с уплаха. Затова от Пътната агенция вземат мерки.

Инж. Румен Сачански, директор на ОПУ – София:

Вече сме възложили алпинисти да обрушат по-опасните камъни и скални късове.

Готви се и по-сериозно укрепване на опасните откоси.

Имаме изработен проект за укрепване на най-опасните откоси по трасето, изготвен от геолози специалисти. Очакваме след като се получи одобрение на финансовите параметри на проекта, да започнем укрепване на пътя. При една благоприятна зима можем да започнем и сега тези укрепвания.

През последните 5 години пътят беше ремонтиран като бяха подменени асфалтът и банкетите. Предстои по пътното платно да бъде сложена маркировка, а еластичните огради - да бъдат подменени. Пътната агенция почиства и опасно надвисналите дървета, но само тези, които са в сервитута на пътя. За останалите се чака по-тежка административна процедура.

Искаме разрешения и когато има възможност, защото там по закон не всеки може да навлезе в горския фонд - да сече. Там си има определени изпълнители, лицензирани. Но колегите от горското откликват.

В плановете на Пътната агенция влиза и по-голяма реконструкция на целия път от София през Самоков и Боровец - до Костенец.

