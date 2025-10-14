Улесняват плащането на сметките за вода в отдалечени села

Петел.бг

Абонатите на "Кюстендилска вода" ЕООД по селата в региона ще заплащат месечните си сметки в представителствата на "Български пощи", като това ще улесни клиентите на дружеството заради наличието на пощенски станции дори в отдалечени райони, съобщават от оператора.

Остава възможността за погасяване на задълженията във всички каси на "Изипей" АД в страната, онлайн или чрез ePay.bg, като в полето за основание трябва да бъде посочен абонатният номер на клиента. В пощенските клонове ще става и превалутиране в евро, ако възрастните не могат да отидат до банкови клонове в града, предава БНР.

Досега абонатите плащаха на инкасатор на "Кюстендилска вода", което ставаше в ден от месеца. Отделно местните плащаха сметките си за ток в пощенския клон. Вече и те ще плащат в клона на "Български пощи", което ще е едно улеснение за тях, като това може да става и в деня, когато получават пенсията си.

"Сега инкасаторът няма да идва. Той ще инкасира, но само ще записва показанията на водомера. Това ще ги облекчи със сигурност, ако ги събират тук, защото те така или иначе идват тук да си плащат тока в пощата. Като дойде пощальона, събира сметките за тока. Сега ще събира и сметки за вода. На пощальона работата ще се усложни, но за хората със сигурност ще е облекчение", коментира кметът на планинското с. Смочево Стефка Зашева.

