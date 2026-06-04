Улесняват правото на потребителите за отказ от договори, сключени онлайн

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Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

Законопроектът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и на Съвета от 22 ноември 2023 година за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

С приетите изменения се улеснява правото на потребителите на отказ от договорите, сключени онлайн, включително и на договорите за предоставяне на финансови услуги. Те предвиждат онлайн интерфейсът на търговеца да предоставя функционалност за упражняване правото на отказ от договорите от разстояние.

Законопроектът урежда и въпроси относно предоставянето на финансови услуги от разстояние. Заедно с възможността за отказ от договорите, сключени онлайн, се регламентира и предоставяне на преддоговорна информация, подходящи разяснения и забрана за прилагане на търговки практики, които могат да манипулират решението на потребителя.

Законопроектът въвежда в националното законодателство също изискванията на Директива (ЕС) 2024/825 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и чрез по-добро информиране.

Предложените промени имат за цел също да насърчат устойчивото потребление и разширяване на съдържанието на преддоговорната информация за потребителите относно наличието на законова и/или търговска гаранция на стоките, и на търговска гаранция за трайност на стоките, наличието на резервни части и на възможностите за ремонт на стоките.

Със законопроекта се допълва списъкът на забранени нелоялни търговски практики с конкретни практики, които се считат за нелоялни при всички обстоятелства.

Предложените промени в законопроекта целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълното му съответствие с правото на Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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