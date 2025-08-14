Улица в Божурище се оказа с бариера, таксуват коли и пешеходци за преминаване

кадър: Нова тв

Полицията в Божурище работи по сигнал за побой. До саморазправата се стигнало, след като камион препречи и ограничи достъпа по улица в града. На нея така или иначе вече е имало бариера и минаващите коли или пешеходци е трябвало да плащат такса. След спречкването от четвъртък сутрин, улицата вече е затворена с врата и катинар.

В четвъртък служител на "Логистичния парк" в Божурище отива на работа и вижда, че камион спира достъпа до улицата. Решава да заснеме видео. „Трябваше да ги изпратя на собственика. Охрана се нахвърли върху мен. Блъсна ме. Удари ме само заради опита за снимане. Не очаквах такава реакция", разказва пред Нова телевизия мъжът, пожелал анонимност.

От полицията посочиха, че техен патрул е установил спречкване, но до ескалация не се е стигнало. Сигналът обаче бил не само за саморазправа, но и за незаконна сеч. Съставили са предупредителни протоколи. "На 14.08.2025 година в 9:14 часа на тел. 112 е получен сигнал за извършване на незаконна сеч и сбиване. На място е изпратен автопатрул на РУ-Сливница. Установено е спречкване между няколко лица. Не е допусната ескалация на напрежението. Съставени са предупредителни протоколи. Снети са сведения. Указано е съдействие за излизането на микробуси", посочват в позиция до медията ни от полицията.



Улицата обаче остава затворена, а проблемът се оказва стар. „В момента нямаме достъп до нашите обекти. Всички наематели са на този единствен изход, който е извън портала", твърди Любомир Любов, управител на "Логистичен парк" – Божурище.



Любомир е собственик и управител на "Логистичния парк" в града. Обяснява, че улицата с дължина около 200 метра, е в промишлената зона и осигурява достъп на три дружества до базите и складовете им. Сред тях е фирмата „ВРЗ - Владимир Заимов”, според която улицата е нейна частна собственост. Затова през 2023 година слага бариера, а от началото на този месец - и „такса – вход”.



„Таксите бяха залепени на няколко места. Когато се опиташ да преминеш излиза човек с палка, която не знам дали е законно да носи - дава касова бележка и взима парите. И така 10 пъти може да излезеш, 10 пъти ще те таксува. Не е пропуск за цял ден. Ако си пешеходец имаше такса 1 или 2 лева”, твърди Любов.

Преминаването с автомобил е по-скъпо. „Изпратили сме сигнали до кмета на общината, има протокол, до РУ – Сливница и до Районна прокуратура-Сливница. Пуснали сме сигнал и до КЗП”, обясни управителят на "Логистичен парк" – Божурище.



От общината твърдят, че улицата е публична собственост. А бариерата - незаконна. "Издал съм в изминалите дни заповед за премахване на незаконна бариера, за която няма разрешение за строеж и необходимата документация”, подчерта Георги Димов, кмет на Община Божурище.



Прокуратурата също проверя случая. „В Районна прокуратура – Костинброд, Териториално отделение – Сливница, е образувана преписка във връзка с постъпили 2 сигнала от юридически лица относно поставена бариера на бул. „Европа“ в гр. Божурище”, посчват в позидция от държавното обвинение.



Медията потърси и „ВРЗ - Владимир Заимов”, които са поставили бариерата. Свързахме се със сина на собственика, както и с един от адвокатите на дружеството. На този етап коментар няма.

