реклама

Улица във Варна осъмна без вода

28.08.2025 / 07:37 0

Пиксабей

Авария, настъпила от полунощ спря водоподаването на абонати от Варна. Засегнати са живеещите на ул. Радой Ралин, съобщават от "ВиК Варна" ООД.

Очаква се аварията да бъде отстранена до около 12.00 ч. днес.

 

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама