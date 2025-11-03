Уловиха омари на българското Черноморие

Кадър Нова ТВ

Изненадваща находка край Несебър озадачи българските учени – омар с тегло над килограм се оказа уловен в мрежите на риболовен кораб. Това не е единичен случай, информира Нова телевизия. През последните месеци подобни екземпляри са били забелязвани и по Северното, и по Южното Черноморие, което поражда въпроси дали нов вид вече се установява в нашите води.

„Първата ми реакция беше изненада. Помислих си, че може би си правят шега“, признава доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН, цитиран от Нова ТВ. След разговори с колеги и рибари обаче става ясно – находката е напълно реална.

Омарите, които попадат в мрежите, най-вероятно са европейски вид, характерен за по-топли и солени води. Това прави появата им в Черно море необичайна и интригуваща. Учените засега изследват няколко възможни хипотези. Една от тях е транспортът с баластните води на кораби, които могат неволно да пренесат морски организми между различни региони.

„Начините за пренасяне на организми са няколко – с корабите, с баластните води, понякога и чрез аквакултури“, обяснява доц. Райков. Друга възможност е влиянието на климатичните промени. С повишаването на температурата на морската вода все повече топлолюбиви видове намират подходящи условия за живот в Черно море.

„Съгласен съм, че има връзка с климатичните промени и увеличаването на биоразнообразието. Има доста примери за организми, които устойчиво се настаниха в нашата среда. Но е рано да кажем дали това ще важи и за омарите“, уточнява ученият.

Не се изключва и вероятността омарите да са били нарочно пуснати в морето – например от частни аквакултури. Въпреки това тяхното оцеляване остава под въпрос, тъй като Черно море има по-ниска соленост в сравнение с Атлантическия океан. „Солеността на водата е важен фактор, за да се размножават успешно, омарите имат нужда от по-солена среда“, обяснява доц. Райков.

На този етап става дума за единични случаи, но специалистите от Института по океанология внимателно наблюдават процеса. „Гледаме с голям интерес и се надяваме, че ще има повече екземпляри от този вид“, казва Райков.

