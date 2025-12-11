Уловиха усойница в центъра на български град

стопкадър: Ютуб

Служители на пожарната и аварийната безопасност уловиха змия в центъра на Смолян.

Това каза Андриян Петров - заместник-областен управител. Сигналът до пожарната е подаден по обяд, предаде БТА.

Петров видял влечугото, което се препичало на слънце до градинките на Амфитеатъра на Новия център.

„Докато пристигне екипът на пожарната, аз стоях и наблюдавах змията да не избяга.

През това време тя направи само някакви леки движения спрямо слънцето, и когато дойдоха лесно я уловиха“, посочи заместник-областният управител.

Андриян Петров се учудва, че все още има змии, които не са изпаднали в зимен сън.

Предположението на специалистите е, че змията е усойница. Влечугото вече е пуснато в природата.

