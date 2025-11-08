Ултиматумът на Шумахер към сина му

Кадър Ютуб

Мик Шумахер разкри посланието, което баща му Михаел Шумахер е използвал, за да го тласне напред в състезателната му кариера. Вдъхновен от баща си, икона на Формула 1, Мик прекара два сезона на стартовата решетка на F1 с Haas и в момента се състезава с хиперколи за Alpine в Световния шампионат по издръжливост на FIA, предаде express.co.uk.

Като син на седемкратен шампион от Формула 1 , беше почти неизбежно Мик да се насочи към кариера в моторните спортове. Семейният произход на 26-годишния младеж му осигури перфектното образование, а също и идеалния ментор. Мик започва да се занимава с картинг от ранна възраст, състезавайки се под псевдоними, за да избегне сравнения с баща си. Макар че беше естествено друг член на семейство Шумахер да се занимава със спорт, следвайки кариерите на Михаел и брат му Ралф във Формула 1, Мик сподели ултиматума, който баща му използва , за да мотивира сина си по време на тренировките.

Като резервен пилот на Мерцедес , Мик разговаря с автора Мат Уайман като част от книгата му „Inside Mercedes F1“, която излезе точно преди 12 месеца. Именно по време на този разговор Мик си спомни за тренировките си заедно с баща си.

„Винаги, когато чувстваше, че не го приемам насериозно, казваше: „Мик, предпочиташ ли да отидеш да играеш футбол с приятелите си? Ако е така, не е нужно да правим всичко това“, спомня си Мик пред Уайман.

„Настоявах, че искам да се състезавам, а той каза: „Добре, тогава нека го направим както трябва“. Така започнахме да правим повече европейски картинг и аз ставах все по-добър.“

Младият Шумахер е само на 14 години, когато баща му Михаел получава животопроменящи наранявания, докато кара ски във френските Алпи през декември 2013 г. 56-годишният е откаран по спешност в болница и е поставен в медицинска кома в продължение на шест месеца.

Майкъл се завърна у дома през септември 2014 г., но информация за здравето му е оскъдна . Според съобщенията, той се появи рядко публично на сватбата на дъщеря си Джина-Мария през септември 2024 г

