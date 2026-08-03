Умъртвиха 220 овце и кози след откритата в Благоевградско шарка

снимка: БАБХ, архив

220 заразени и контактни овце и кози бяха умъртвени по хуманен начин и обезвредени, след като бе установено огнище на шарка в животновъдни обекти в благоевградското село Тешово. Областната епизоотична комисия в Благоевград набеляза строги мерки за ограничаване разпространението на заболяването при дребните преживни животни.

Определена е 20-километрова надзорна зона около възникналото първично огнище, в която влизат населени места в общините Хаджидимово, Сандански, Гоце Делчев и Гърмен, предаде БГНЕС.

Директорът на ОДБХ-Благоевград инж. Туфчо Сандъкчиев каза, че на територията на областта има засилен контрол по придвижването на животните и мерките за биосигурност, а кметовете на общините, както и стопаните, отглеждащи дребни преживни животни, трябва да бъдат информирани за клиниката на шарка по овцете и козите, спазването на мерките за биосигурност в обектите и задължението им при съмнение за заболяване незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

Извършват се проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта. При установяване на такава, на собствениците на животните ще бъдат съставени актове, а животните ще бъдат незабавно умъртвени.

Предстои организирането и на общински епизоотични комисии, които също да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на съответната община.

Редактор "Екип на Петел",

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