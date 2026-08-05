Умният избор за семейния бюджет: Как да пазаруваме практично и изгодно през август

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Всички обичаме онова приятно усещане, когато сме напълнили хладилника с качествени продукти, а сметката на касата е по-ниска от очакваното. Пазаруването за цялото семейство не трябва да бъде сложна математика, а практична и добре планирана задача, при която получаваме най-доброто съотношение между цена и вкус.

Точно това е идеята зад селекцията в „Кошница с грижа“ на Lidl. При подбора на артикулите фокусът пада изцяло върху онези основни продукти, които така или иначе присъстват в ежеседмичния ни списък за пазар. За пореден път този месец откриваме 30 предложения от първа необходимост с минимум 15% отстъпка. Сред тях са базови за всяка кухня артикули като прясно и кисело мляко, яйца, сирене, прясно месо и кайма, свежи плодове и зеленчуци, както и печива. Освен че можем да сме напълно сигурни във високото качество на храната на масата ни, със значителна част от продуктите в кошницата подкрепяме и родните производители, тъй като значителна част от тях са българско производство.

Основни продукти на специални цени

Ето част от актуалната селекция през август, която включва най-необходимите ежедневни продукти за всяко домакинство:

Млечни продукти и яйца: Кисело мляко 4.5% масленост – с 19% отстъпка за 0.69 €/1.35 лв. Бяло саламурено сирене от краве и биволско мляко (400 г) – с 17% намаление за 3.39 €/6.63 лв. Прясно мляко 3.7% масленост (1 л) – с 17% отстъпка на цена 1.39 €/2.72 лв. Айрян 2.2% масленост (1 л) – с 20% намаление за 1.05 €/2.05 лв. Пресни яйца от свободни кокошки, размер M (10 бр.) – с 15% отстъпка на цена 2.55 €/4.99 лв.



Месо и свежи предложения: Свинско контрафиле, нарязано (400 г) – с 16% намаление за 2.89 €/5.65 лв. Кайма от говеждо месо (500 г) – с 17% отстъпка за 3.59 €/7.02 лв.



Плодове и зеленчуци Българска къдрава салата (бр.) – с 20% намаление на цена 0.79 €/1.55 лв. Български зелени ябълки (кг) – с 22% отстъпка за 1.19 € / 2.33 лв.



Печива: Оригинална френска багета – с 24% намаление на цена 0.75€/1.47 лв. Бял земел със сусам – с 18% отстъпка за 0.09 €/0.18 лв. Фини точени кори за баница (500 г) – с 18% намаление на цена 1.79 €/3.50 лв.



Консервирани продукти и сосове: Айвар (550 г) – с 30% намаление за 2.79 €/5.46 лв. Жълт фасул, нарязан (350 г) – с 20% отстъпка на цена 1.10 €/2.15 лв. Майонеза (200 г) – с 20% намаление за 0.79 €/1.55 лв.



Напитки и десерти: Сок от ябълка 100% (1 л) – с 15% отстъпка за 2.15 €/4.21 лв. Сладко от рози (220 г) – с 20% намаление на цена 1.29 €/2.52 лв. Кифлички с какаов крем – с 22% отстъпка за 1.19 €/2.33 лв.



„Кошница с грижа“ допълва разнообразните изгодни предложения в седмичните брошури на Lidl, регулярните месечни кампании с по-ниски цени и купоните и офертите в Lidl Plus.

Цялостна стратегия за пълен хладилник

Когато пазаруваме стоки от първа необходимост, предвидимостта на цените е най-важна. Селекцията от най-основните продукти в „Кошница с грижа“ създава отлична основа за интелигентно пазаруване. Когато добавим към тези трайно гарантирани отстъпки купоните от приложението Lidl Plus , както и изгодните XXL разфасовки и другите разнообразни оферти от седмичната брошура , спестяването става много по-лесно. Така набавяме всичко необходимо за седмицата бързо, изгодно и с увереност, че сме избрали качествени и предимно български стоки за своя дом.

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