Унгария и Словакия в спор с Украйна заради бомбардирания руски нефтопровод

Петел.бг, илюстративна

Атаките на Украйна срещу нефтопровода „Дружба“ блокираха доставките на руски петрол за Унгария и Словакия в продължение на няколко дни и предизвикаха остри словесни размени между Киев, Будапеща и Братислава, предаде Euronews, пише "Морето".



Украйна използва дронове и ракети за удари по нефтени съоръжения на руска територия. Тръбопроводът доставя руски петрол през Украйна и Беларус до Централна Европа, където Унгария и Словакия все още са зависими от тези доставки.



Президентът на Украйна Володимир Зеленски в неделя намекна, че атаките срещу „Дружба“ може да са свързани с ветото на Унгария върху започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС.



„Винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария. А сега съществуването на приятелството зависи от позицията на Унгария“, заяви той.



Унгария обаче интерпретира думата „приятелство“ като заплаха за доставките на руски петрол. Външният министър Петер Сиярто реагира остро, наричайки изказването „сплашване“ и определяйки атаките като удар върху националния суверенитет.



Украинският външен министър Андрий Сибиха отговори, че Унгария трябва да диверсифицира енергийните си доставки и да намали зависимостта си от Русия.



„Енергийната сигурност на Унгария е във вашите ръце. Станете независими от Русия, както останалата част от Европа“, написа той в Twitter.



Словакия също се включи в конфликта. Министърът на външните работи Юрай Бланар заяви, че запазването на вноса на руски петрол е национален интерес, като добави, че атаките на Украйна могат да засегнат и доставките на дизел за Киев, тъй като 10% от дизела за Украйна минава през Словакия.



Унгария и Словакия поискаха от ЕС да предприеме действия срещу Украйна, а Европейската комисия увери, че резервите на двете страни за 90 дни гарантират сигурността на доставките.



ЕС вече одобри санкции за намаляване на вноса на руски петрол през 2022 г., но Унгария и Словакия получиха дерогации и продължават да внасят големи количества. Комисията предложи пълно прекратяване на всички руски изкопаеми горива до 2027 г. за всички държави членки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!