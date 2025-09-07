Унгария изпусна два гола аванс и завърши наравно с Република Ирландия

Снимка: Пиксабей

Унгария пропиля преднина от два гола и завърши наравно 2:2 като гост на Република Ирландия в първия си мач от квалификационна група "F" за Световното първенство в Северна Америка догодина.

Барнабас Варга и Роланд Шалай дадоха два гола аванс за унгарците в първия четвърт час от двубоя в Дъблин.

Само четири минути след почивката "зелените" върнаха едно попадение чрез Еван Фъргюсън. Червен картон на Шалай в 52-ата минута върна надеждите на ирландците, които се добраха до равенството 2:2 след гол на резервата Адам Айда в допълнителното време на мача.

В група "Н" Австрия се наложи с минималното 1:0 у дома срещу Кипър. Марсел Забицер се разписа от дузпа в 54-ата минута.

Двубоят беше прекъснат за близо 10 минути през втората част заради проблем с тревното покритие на стадиона в Линц.

Нападателят на ЦСКА София Йоанис Питас започна като титуляр за гостите и остана на терена до 67-ата минута, когато беше заменен от бившия футболист на Лудогорец Разград Пиерос Сотириу.

Австрия е на второ място в класирането с 9 точки от 3 срещи, докато Кипър има само 3 пункта.

В другия мач от тази група Босна и Херцеговина победи лесно с 6:0 като гост Сан Марино. Бенямин Тахирович откри резултата в 21-ата минута. Два гола на Един Джеко след почивката, както и попадения на Самед Баздар, Керим Алайбегович и Нихад Муякич в последните девет минути от редовното време осигуриха ценния успех в полза на гостите.

Сан Марино остана в намален състав още в 16-ата минута заради червен картон на Алесандро Голинучи, предаде БТА.

Босна и Херцеговина се намира на първо място в класирането в групата с пълен актив от 12 точки.

