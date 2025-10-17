Унгария обеща безопасно придвижване на Путин за срещата между САЩ и Русия

Пекселс

Външният министър на Унгария заяви, че страната му ще гарантира, че руският президент Владимир Путин ще може да влезе и да проведе успешни преговори със САЩ, въпреки заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд срещу него, предаде БГНЕС.

Унгарският премиер Виктор Орбан и Путин проведоха телефонен разговор на 17 октомври, за да обсъдят планираната среща на върха между САЩ и Русия в Будапеща.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква да се срещне с Путин в Будапеща в рамките на 2 седмици в нов опит да се постигне мирно споразумение.

“Ще се срещнем, бих казал, в рамките на около 2 седмици, доста скоро. Марко Рубио ще се срещне със своя колега Лавров. Съвсем скоро ще определят час и място. Може би вече са определени. Те вече са разговаряли. Това беше много добър телефонен разговор. Много продуктивен. Ще се срещна с президента Путин и ще вземем решение”, съобщи Тръмп.

Орбан е най-близкият съюзник на Тръмп и Путин в Европейския съюз и ревностен критик на западната подкрепа за Киев, предаде АФП.

Той обясни решението си да приеме Путин в държава-член на Евросъюза.

“Ако не държим отворени дипломатическите канали, никога няма да има мир. Така че най-важният урок за европейците е, че това, което правим, е грешно, военните стратегии са погрешни, нуждаем се от мирна стратегия, която да ни помогне”, смята Орбан.

„Очакваме с нетърпение да посрещнем президента Владимир Путин с уважение и, разбира се, ще се погрижим да може да влезе в Унгария, да проведе успешни преговори тук и след това да се върне у дома“, каза външният министър Петер Сиярто.

Орбан написа във Facebook, че е разговарял по телефона с Путин, добавяйки, че подготовката е в разгара си.

Кремъл заяви, че разговорът е проведен по искане на Орбан, който е изразил готовност да организира евентуална руско-американска среща на върха в Будапеща.

Логистиката на визитата обаче остава неясна, особено след като ЕС затвори въздушното си пространство за самолети, регистрирани в Русия, след като Москва започна инвазията си в Украйна преди три години.

Кремъл каза по-рано, че много въпроси трябва да бъдат решени преди срещата на върха.

Орбан посочи, че Будапеща е „по същество единственото място в Европа днес, където може да се проведе такава среща“ поради последователната позиция на Унгария за мир.

Според анализатори, тонът на Тръмп към Русия отново е събудил страховете на Европа за сделка, която устройва Москва и повдига въпроса дали за в бъдеще ще може да се разчита Вашингтон за помощта за Украйна.

“Няма съмнение, че достъпът на Украйна до ракети “Томахоук” е най-важният въпрос преди тази среща. Но вероятно не е единственият. Всеки път се обсъжда ново чудотворно оръжие, което може да бъде доставено на Украйна и представено като решаващо за изхода на войната, но това далеч не е така”, коментира Киър Джайлс от програма за Русия и Евразия в Чатъм Хаус.

През последните седмици тонът на Вашингтон беше благосклонен към Украйна и дори самият Тръмп няколко пъти потвърди, че обмисля да предостави ракети “Томахоук”. Украинският президент Зеленски обаче, отново предупреди, че Путин играе игри. Според експерти, желанието на Путин да се срещне с Тръмп е за да направи малко вероятна възможността Украйна да получи “Томахоук”.

“Руснаците със сигурност биха имали за какво да се тревожат, ако тези оръжия действително бъдат доставени, поради обхвата и прецизността им и вида цели, които те биха могли да поразят”, каза Матю Савил - директор "Военни науки" в Кралския военен институт.

Откакто влезе в Белия дом през януари, Тръмп редовно заплашва Русия с различни мерки, но ги отлага след телефонен разговор с Путин.

Изборът на Будапеща заобикаля заповедта за арест на Путин от МНС за предполагаеми военни престъпления.

Кремъл: Срещата Путин-Тръмп може да се състои до 2 седмици, но има още много работа

Унгария обяви оттеглянето си от МНС, но теоретично все още е член до юни 2026 г.

По-рано тази година Унгария вече беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има заповед за арест от МНС.

Провеждането срещата на върха между Тръмп и Путин в Будапеща предизвиква опасения в ЕС, тъй като унгарският премиер редовно нарушава единството на блока, като отказва да изпрати оръжие на Украйна, осуетява усилията на Киев да стане член на ЕС и блокира по-строги санкции срещу Русия.

През юли миналата година Орбан разгневи колегите си лидери от ЕС, като посети Киев, Москва, Пекин и се срещна с Тръмп, тогава кандидат за президент, в рамките на „мисия за мир“, само няколко дни след като Унгария пое ротационното председателство на блока.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!