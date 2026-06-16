Унгария ограничи премиерския мандат, за да няма нов Орбан

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Унгарският парламент одобри конституционно изменение, което ограничава мандата на министър-председателя до максимум осем години, съобщава Ройтерс, цитира OFFnews.bg.

По този начин бившият премиер Виктор Орбан на практика остава лишен от възможността да заема отново този пост. Неговата партия ФИДЕС управляваше страната без прекъсване в продължение на 16 години.

ТИСА (политическата формация на сегашния министър-председател Петер Мадяр) свали Орбан от власт на изборите през април, като спечели мнозинство от две трети в парламента, което позволява на представителите ѝ да изменят конституцията на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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