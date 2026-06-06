Унгария ограничи разрешителните за наемане на работници от страни извън ЕС

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Унгарският министър-председател Петер Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз чрез правителствено постановление, публикувано в събота в Държавен вестник, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство с премиер Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект.

Мадяр встъпи в длъжност на 9 май, след като неговата центристка партия ТИСА спечели убедителна победа на парламентарните избори през април.

В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън ЕС, което представлява около 2 процента от работната сила. Повечето от тях работят в обекти за производството на батерии и автомобилната индустрия, строителството, куриерските услуги и като сезонни работници в селското стопанство. Повечето са от Филипините, Украйна, Китай, Виетнам и Индия, посочва ДПА.

Ограничаването на притока на работници мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента, че повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци, въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка.

Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Не се уточнява дали изтичащите разрешителни могат да бъдат удължени.

Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. Механизмът позволяваше сравнително безпроблемно наемане на работници чрез агенции, контролирани от Орбан, практика, която Мадяр остро критикуваше в предизборната си кампания.

Редактор "Екип на Петел",

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