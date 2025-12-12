Унгария попълни танковия си парк

Пекселс

Доставката на 44-ия танк „Леопард“ попълва докрай унгарския танков парк, съобщи министърът на отбраната на страната Кристоф Салай-Бобровницки по време на посещение в базата на бронирана бригада „Дьорд Клапка“ край северния град Тата, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Салай-Бобровницки похвали танковете „Леопард“ 2 А7ХУ като едни от най-модерните на света, допълвайки, че те са комбинирани с мостополагащи бронирани машини „Легуан“ и екипировка за ремонтно-евакуационни машини.

Министърът заяви, че през 2015 г. силата на националната икономика дава възможност за подписване на договори, които позволяват на Въоръжените сили на Унгария да изградят наново танковите си способности.

Началник-щабът генерал-полковник Габор Боронди заяви, че придобиването на танковете „Леопард“ е извело въоръжените сили на страната „напред с 40 години“. Доставката на последния танк окомплектова частта напълно и придобиването на танкови способности е подкрепено от екипировка за симулации, която е уникална за Европа, допълни той.

