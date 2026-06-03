Унгария прекрати двугодишната блокада на средствата за оръжия за Украйна

Кадър Ютуб

Новото унгарско правителство на Петер Мадяр се отказа от продължилата две години блокада върху възстановяването на средства за оръжия, доставени на Украйна.

Този ход позволява на Европейския съюз да освободи 6,6 милиарда евро.

Решението представлява значителен обрат във външната политика на Будапеща, след като предишната администрация на Виктор Орбан, използвайки правилото за единодушие, възпрепятстваше работата на Европейския механизъм за подкрепа на мира (EPF) и създаде забавяния в плащанията на стойност над 40 милиарда евро, съобщи Кyiv Post.

Блокадата предизвика недоволство сред големи донори като Германия и Нидерландия, а Европейският съюз беше принуден да търси заобиколни решения, за да осигури продължаването на доставките на ключови оръжия за Украйна на фона на нарастващата руска заплаха.

С решението на Будапеща да оттегли ветото си върху EPF – извънбюджетен механизъм на ЕС, който компенсира държавите с около 40% от стойността на оръжията, изпратени в Украйна – незабавно се освобождават 6,6 милиарда евро, като се очакват и допълнителни плащания.

В момента служители на ЕС финализират протоколите за разпределение на средствата и бъдещите искания. Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха призова партньорите от Съюза да използват новоодобрените средства за закупуване на системи за противовъздушна отбрана от САЩ чрез програмата на НАТО за приоритетни нужди (PURL).

Промяната в позицията е част от по-широките усилия на новия унгарски премиер Петер Мадяр да възстанови отношенията с Европейския съюз, НАТО и Украйна.

Неговият предшественик, националистът Орбан, все повече съгласуваше външната политика на Унгария с Русия, предизвиквайки недоволство сред партньорите в ЕС с многократните си обструкции на помощта за Украйна.

За разлика от него, Мадяр вече отмени унгарското вето върху EPF и възраженията срещу заем от ЕС на стойност 90 милиарда евро за Киев, въпреки че все още отказва да изпраща оръжия директно на Украйна. Освен деблокирането на военното финансиране, Будапеща сигнализира и готовност да одобри началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Този ход беше предшестван от напредък в разговорите за правата на унгарското етническо малцинство в Западна Украйна. Тази стъпка би позволила на Украйна и Молдова да отворят първия официален преговорен клъстер, което би било знак за по-широко затопляне на дипломатическите отношения, пише novini.bg.

В петък Унгария постигна и споразумение с Европейската комисия за деблокиране на 16,4 милиарда евро замразени средства от ЕС, които ще бъдат изплатени през следващите месеци. Средствата бяха задържани поради опасения относно върховенството на закона и корупцията по време на управлението на Орбан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!