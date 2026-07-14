Унгария прекратява мандата на президента си заради връзки с Орбан

Снимка: Пиксабей

Унгарските депутати приеха конституционни промени за прекратяване на мандата на президента Тамаш Шуйок, когото премиерът Петер Мадяр определя като „марионетка“ на бившия министър-председател Виктор Орбан, пише БНТ.

Законодателната инициатива е част от усилията на Мадяр да разруши крепостите на властта на Орбан, след като неговата център-дясна партия „Тиса“ сложи край на 16-годишното управление на националистическата партия на Орбан „Фидес“.

Шуйок, който в продължение на 10 години е бил съдия в Конституционния съд преди назначаването му за президент през 2024 г., досега отказваше да подаде оставка, въпреки призивите на Мадяр.

Промяната прекратява незабавно мандата му, като мотивът е загуба на общественото доверие в него. Парламентът ще избере негов наследник, който ще заема поста до влизането в сила на нова конституция или за максимум 5 години.

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Ако Шуйок не подпише конституционната поправка в рамките на 5 дни, Мадяр съобщи, че парламентът ще започне процедура по импийчмънт срещу него.

Други промени, обсъждани от депутатите, ограничават мандатите на народните представители до 12 години и въвеждат възрастова граница от 70 години за съдиите в Конституционния съд. Ограничението би задължило настоящия председател на съда и близък до Орбан – Петер Полт, да се пенсионира.

Конституционните промени предизвикаха протести миналата седмица в Будапеща, където няколко хиляди привърженици на „Фидес“ скандираха в подкрепа на Шуйок.

Редактор "Екип на Петел",

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