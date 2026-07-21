Унгария възстанови достъпа до блокираните от Орбан украински медии

Пиксабей

Новото правителство на Унгария възстанови достъпа до няколко украински онлайн медии, които бяха блокирани през есента на 2025 г. с решение на тогавашния кабинет на премиера Виктор Орбан. Новината беше съобщена от министъра по социалните въпроси и културата Жолтан Тар, съобщи БГНЕС.

Тар определи забраната като „политически мотивирана мярка, несъвместима с принципите на независимата журналистика“. По думите му новото правителство се стреми да възстанови добросъседските отношения с Украйна.

Ограниченията бяха наложени на 29 септември 2025 г. от управляващата тогава партия „Фидес“. Началникът на кабинета на Орбан, Гергей Гуяш, обясни мярката като „пропорционален отговор“ на решението на Украйна да блокира осем унгарски медии. Според Будапеща те са били санкционирани заради критики към санкциите срещу Русия и западната военна помощ за Киев.

Позицията на Киев беше, че унгарските сайтове са разпространявали руска пропаганда и дезинформация, застрашаваща националната сигурност. В отговор правителството на Орбан блокира някои от най-популярните украински медии като „Украинска правда“ и „Европейска правда“.

Действията на предишния кабинет бяха част от по-широка политика, която през март 2025 г. самият Орбан определи като „голямо великденско почистване“ на медии с чуждо финансиране. По време на управлението си той последователно се противопоставяше на европейската интеграция на Украйна, като твърдеше, че приемането ѝ ще въвлече ЕС във война и че Киев няма шанс да спечели.

Настоящото решение се разглежда като усилие на новото унгарско ръководство за нормализиране на отношенията с Киев. Този ход е в ярък контраст с позицията на бившия премиер, който по-рано тази година заяви, че нормализация може да има само след края на войната.

Редактор "Екип на Петел",

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