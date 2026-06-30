Унгарският парламент ограничи заплатите на кметовете и областните ръководители

Пиксабей

Унгарският парламент прие днес по предложение на управляващата партия ТИСА закон, който ограничава заплатите на кметовете и на председателите на окръжните съвети, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Законът бе одобрен със 146 гласа "за" при 51 "против".

Според новите правила всички кметове, включително на столицата Будапеща и районите ѝ, както и председателите на окръжните съвети, няма да се възползват от ежегодно и автоматично увеличаване на заплащането.

Законът също така премахва правото им на месечни надбавки за разходи и намалява заплатата на председателите на окръжните съвети от четири пъти средната заплата за страната на два пъти по-висока от средната.

Редактор "Екип на Петел",

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