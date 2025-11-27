Унгарският външен министър в Белград: Няма да оставим в беда своите приятели

Кадър: Youtube

Унгария ще увеличи значително доставките на горива за Сърбия, след като единствената рафинерия там спря работа, заради американските санакции.

Унгарският външен министър Петер Сиярто е в Белград, където се срещна със сръбския си колега и с министъра на енергетиката.

Той увери, че Унгария няма да остави в беда своите приятели, допълва Бтв.

Рафинерията на сръбската петролна компаниая НИС в Панчево, е мажоритарна собственост на гиганта "Газпром" и спешно трябва да се се освободи от руското участие, за да продължи работа.

