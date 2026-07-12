Униформите за армиите на НАТО се шият в България

Стопкадър Нова Тв

Освен с емблематичната Асенова крепост, Асеновград се слави и като меката на булчинските рокли. Но отскоро може да се похвали и като индустриален център за производство на военни облекла за армиите от страните на НАТО. Тук се шият униформите за различни военни подразделения на Германия, Швейцария, Чехия, Полша и Нидерландия. А идеята за това е на едно семейство. Той е инженер, а тя доскоро е била учител и зам.-директор на гимназия.

Кадер Рамадан е една от 150-те шивачки, които в момента изработват военните униформи за сухопътните сили на Германия. И въпреки че през ръцете ѝ са минали десетки хиляди бойни облекла, казва, че всеки артикул трябва да се изработи прецизно като се изпипа и най-малката гънка.

"Подготвям и прикачвам яка на немската блузка. Има униформи, които са с повече от 70 елемента и се изработват на ръка и изисква доста време това. Панталонът е по-сложен с много джобове, с много детайли, с ципове", казва за Нова Тв Кадер Рамадан.

За разлика от традиционната модна индустрия, военните облекла за армиите на НАТО се правят по строги изисквания. Платовете се доставят от Германия и Белгия. Голяма част от материалите имат защитен слой срещу въздействието на отровни химически вещества и други биооръжия, разказва технологът във фабриката. Напоследък, освен да са силно защитени, облеклата трябва да са и функционални, затова имат различни ципове и държачи, а шевовете са двойно усилени със специален негорим конец.



"Първо те са много сложни като изработка. Страшно много манипулации има, защото има много детайли, срязвания по цялото облекло, второ имат много джобове и с различно предназначение, с вътрешни допълнителни елементи, които биха помогнали на професионалиста, който ще ги използва. Много важно за тези облекла е да има защита за това отворите да не се отварят, да не може да се закачи някъде дрехата", обяснява технологът Мариана Новакова.

Освен униформите за армиите на Германия, Швейцария, Полша и Чехия, тук се изработват и снежните камуфлажи на специалните части на Нидерландия. Както и полицейски и пожарникарски костюми.

"Ето това е един от гащеризоните за немската армия. Той е със специфичното при него, че е против химически оръжия. Вътре има карбонов плат. Със сигурност най-сложните изделия са гащеризоните, както и някои якета, шуби", казва Иван Добрев, собственик на шивашка фабрика.

Фирмите, които произвеждат специализирано облекло у нас не са много, но пък външната конкуренция става все по-силна. А в момента по нова европейска технология тук се шият облеклата за горските служители на Германия. Платът, от който се правят е толкова здрав, че кроячите едва успяват да го разрежат.

"Вътре имат плат против пробождане и против нарязване и това не позволява на животни да ги атакуват или, ако работят с нарезни инструменти до тялото на ползващия. Има вграден, ушит чип против загубване или за спасяване в планината, има пет слоя против нарязване, резачка не може да стигне до кожата на човека, който го ползва. Ето това е специфичната тъкан", посочва Мария Добрева.

Любопитен факт е, че тези военни униформи по натовски стандарти след петото пране трябва да се изхвърлят, а облеклата за химическа защита - след второто. А шивачката Кадер си мечтае един ден да види отблизо как изглеждат военните, които обличат дрехите, които тя изработва с ръцете си.

Редактор "Екип на Петел",

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