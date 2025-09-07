Уникален асансьор се появи в български град

Кадър Флагван

Уникалният проект се разкрива в стъкления куб, който служи като архитектурен портал към подземния паркинг на комплекса, пише Флагман.

Бургас вече може да се похвали с иновация, която досега сме свързвали само с мегаполиси като Шанхай и Пекин. В комплекса Central Park Бургас, бул. Даме Груев, заработи мултимедиен асансьор, който превръща няколкосекундното изкачване в истинско преживяване. В сърцето на модерния комплекс вече има атракция, каквато досега не е виждана на Балканите. Подобни решения могат да се видят в някои от най-впечатляващите световни търговски пространства– като LED небосвода на The Place в Пекин или асансьорните кули в луксозни молове в Шанхай.

Мултимедиен асансьор в комплекс Centra Park Бургас отвежда директно от подземния паркинг към централния вечнозелен площад на комплекса.

Уникалният проект се разкрива в стъкления куб, който служи като архитектурен портал към подземния паркинг на комплекса. Трите страни на куба са напълно покрити с прозрачна LED мултимедийна стена, която се превръща в живо, динамично платно за цифрови арт инсталации, анимирани 3D ефекти и интерактивно съдържание.

Това не е обикновена екранна стена. Използваната технология е с висококачествени transparent LED панели с изключителна светлина и прозрачност, които позволяват визуализацията да „плава“ във въздуха, докато погледът продължава да вижда през стъклото. Резултатът е омагьосващ 3D ефект, който оживява архитектурата и превръща статичното в динамично.

Излизайки на площада, посетителите са само на крачка от магазините и модните бутици, ресторантите и сладкарницата, фитнеса и спа зоната, както и от зоните за разходка на деца и възрастни в комплекса.

Central Park показва, че Бургас може да бъде част от глобалните иновации, като адаптира модерни технологии от Азия в едно модерно и уютно градско пространство.

„Целта ни беше да създадем иновация и пространство, което да вдъхновява и да показва как технологията може да допълва архитектурата“, коментират от комплекса. „Тази видеостена е сърцето на Central Park – символ на модерност, иновации и естетика“.

