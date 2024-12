Уникална за България 3D LED сцена очаква варненци в новогодишната нощ

Снимка: Община Варна

Днес продължава строежът на сцената за новогодишния концерт на площад „Независимост“ във Варна. Ще бъдат монтирани озвучителната и осветителната техника, за да започнат в ранния следобед утре репетициите на изпълнителите. Сцената е уникална за България, с над 100 кв. м 3D LED екрани, които тази година ще бъдат подредени по нов и по-нестандартен начин, съобщават от общината.

Празничният концерт „Заедно в новогодишната нощ" започва в 22 ч. с победителя от „Гласът на България“ Атанас Кателиев, Галина и Рая, Полина Антонова и Иван Кубаков - Куба. Изпращаме старата година с британските поп звезди от 90-те EAST17, които за първи път ще представят пред варненска публика хитовете си It‘s Alright, Let It Rain, Steam, Thunder, If You Ever, както и песента Stay Another Day, която беше обявена за коледна песен номер едно във Великобритания

Кметът Благомир Коцев ще приветства присъстващите на площада в полунощ, когато е и празничната заря. По настояване на природозащитните организации и собствениците на домашни любимци и тази година тя ще бъде с по-кратка продължителност от 4 минути и 30 секунди. Така Община Варна се придържа към европейските тенденции и решенията на някои от по-големите градове в България за постепенна замяна на празничните фойерверки с модерни, високотехнологични музикални и светлинни ефекти, щадящи животните.

Ще посрещнем 2025 г. под открито небе с традиционното хоро, музиката и танците на Фолклорен ансамбъл „Варна“, Тома Здравков с група „ТОМА“, Deep Zone Project и звездата на българската поп сцена Орлин Павлов. Безплатната празнична програма ще продължи до 02:30 ч. след полунощ на 1 януари 2025 година. Водещ на концерта е Надя Петрова – NADIA.

От ОДМВР информират, че тази година на площад "Независимост" се очакват над 16 хиляди души. За новогодишната нощ са предприети специални мерки за безопасност и осигуряване на обществения ред. Пеши патрули ще бъдат позиционирани в централните градски части, ще има засилено полицейско присъствие и по пътищата.

За сигурността на гражданите ще се грижат около 300 служители на ОДМВР Варна, като ще има и антитерористично патрулиране, допълват от областната дирекция.

