Уникално: ДПС, младежи ГЕРБ и „Възраждане“ протестират заедно в Стара Загора

В Стара Загора в този час има три паралелни прояви - на ДПС, на младежи на ГЕРБ и на „Възраждане”. Всички те са на едно и също място.

По време на събитията мъж излезе на сцената и започна да вика „Оставка”. Събралите се извикаха полиция и мъжът бе изведен от тълпата.

Журналистът на Нова телевизия, Георги Манев се включи на живо и разказа, че митингът започна точно в 18 часа пред сградата на общината в Стара Загора.

Представители на ДПС, представители на ГЕРБ - младежката организация и хора, които традиционно протестират с викове „Оставка“, се включиха също в протеста.

Още в самото му начало един от младежите излезе на самата сцена и започна да вика „Оставка“. Той бе призован да бъде отстранен от полицията. Полиция го отстрани и след това самият протест започна и премина в шествие до сградата на областната управа.

Аз лично не мога да разбера къде е ГЕРБ, къде е ДПС и другите протестиращи - всички са на едно в момента, каза още Георги Манев в репортажа си от Стара Загора.

